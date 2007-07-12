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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:57

Хтось може розтлумачити із знаючих що таке
"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.

https://bankvostok.com.ua/about/news/28 ... na-schetah
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:38

  greenozon написав:Хтось може розтлумачити із знаючих що таке
"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.

https://bankvostok.com.ua/about/news/28 ... na-schetah


Если у вас восток слямзил в декабре 10000 грн например и вы до 3 лютого не оспорите это, то денежки будут считаться чесно заработанными. Такое у Фидота вроде было.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 04:12

  WachtAmRhein написав:
  greenozon написав:Хтось може розтлумачити із знаючих що таке
"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.

https://bankvostok.com.ua/about/news/28 ... na-schetah


Если у вас восток слямзил в декабре 10000 грн например и вы до 3 лютого не оспорите это, то денежки будут считаться чесно заработанными. Такое у Фидота вроде было.

Да уж, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Если обнаружилось, что слямзил, надо требовать возврат в двукратном размере.
candidat
 
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  #<1 ... 3456
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