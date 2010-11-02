"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:57
Хтось може розтлумачити із знаючих що таке
"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:38
Если у вас восток слямзил в декабре 10000 грн например и вы до 3 лютого не оспорите это, то денежки будут считаться чесно заработанными. Такое у Фидота вроде было.
Додано: Вів 18 лют, 2020 05:12
Да уж, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Если обнаружилось, что слямзил, надо требовать возврат в двукратном размере.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 12:57
щось в лісі здохло
прийшло аж на пошту! (емейл)
до цього - жодного разу.
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Шановний Клієнт!
З 01 квітня 2020 року змінюються умови Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток.
Будь ласка, ознайомтесь з Правилами надання продуктів та банківських послуг за посиланням:
Ваш Банк Восток
Додано: Пон 02 бер, 2020 00:31
Re: Банк Восток
Чужого не возьмешь - своего не будет.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:10
Ми змінили роботу відділень під час карантину.
Актуальна інформація за посиланням.
Нагадуємо, що більшість банківських операцій Ви можете зробити онлайн.
Якщо є крайня потреба відвідати відділення, необхідно користуватися маскою - це захистить Вас та наших співробітників.
Бережіть себе. Залишайтесь вдома. Користуйтесь онлайн-банком.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:53
Поточні % по Накопилці
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