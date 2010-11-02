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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:57

Хтось може розтлумачити із знаючих що таке
"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.

https://bankvostok.com.ua/about/news/28 ... na-schetah
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:38

  greenozon написав:Хтось може розтлумачити із знаючих що таке
"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.

https://bankvostok.com.ua/about/news/28 ... na-schetah


Если у вас восток слямзил в декабре 10000 грн например и вы до 3 лютого не оспорите это, то денежки будут считаться чесно заработанными. Такое у Фидота вроде было.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 05:12

  WachtAmRhein написав:
  greenozon написав:Хтось може розтлумачити із знаючих що таке
"Підтвердження залишків на рахунках"
До 03 лютого 2020 року клієнти-фізичні особи Банку Восток можуть підтвердити залишки коштів на рахунках станом на 01 січня 2020 року.

https://bankvostok.com.ua/about/news/28 ... na-schetah


Если у вас восток слямзил в декабре 10000 грн например и вы до 3 лютого не оспорите это, то денежки будут считаться чесно заработанными. Такое у Фидота вроде было.

Да уж, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Если обнаружилось, что слямзил, надо требовать возврат в двукратном размере.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 12:57

щось в лісі здохло

прийшло аж на пошту! (емейл)
до цього - жодного разу.

=================================
Шановний Клієнт!

З 01 квітня 2020 року змінюються умови Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток.

Будь ласка, ознайомтесь з Правилами надання продуктів та банківських послуг за посиланням: https://bankvostok.com.ua

Ваш Банк Восток
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 00:31

Re: Банк Восток

  WachtAmRhein написав:денежки будут считаться чесно заработанными

Чужого не возьмешь - своего не будет.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:10

Ми змінили роботу відділень під час карантину.

Актуальна інформація за посиланням.

Нагадуємо, що більшість банківських операцій Ви можете зробити онлайн.

Якщо є крайня потреба відвідати відділення, необхідно користуватися маскою - це захистить Вас та наших співробітників.


Бережіть себе. Залишайтесь вдома. Користуйтесь онлайн-банком.

https://bankvostok.com.ua/about/news/30 ... -karantina
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:53

Поточні % по Накопилці

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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:53

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