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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:17

  greenozon написав:sens

мені ця фіча видалась супер новою,
ще якийсь банк має подібне?

2) не всім приходять ці новини, але вони хочуть бути в курсі подій

В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
https://t.me/OGoMono/317
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20

  Bosstone написав:
  greenozon написав:sens

мені ця фіча видалась супер новою,
ще якийсь банк має подібне?

2) не всім приходять ці новини, але вони хочуть бути в курсі подій

В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
https://t.me/OGoMono/317



міль пардон! не знав
от власне і дізнаємось на цьому форумі спілкуючись і ділячись новинами..
а інакше як :)
+50грн !
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greenozon
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