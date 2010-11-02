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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:17
greenozon написав:sens
мені ця фіча видалась супер новою,
ще якийсь банк має подібне?
2) не всім приходять ці новини, але вони хочуть бути в курсі подій
В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.https://t.me/OGoMono/317
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Bosstone
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20
Bosstone написав: greenozon написав:sens
мені ця фіча видалась супер новою,
ще якийсь банк має подібне?
2) не всім приходять ці новини, але вони хочуть бути в курсі подій
В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.https://t.me/OGoMono/317
міль пардон! не знав
от власне і дізнаємось на цьому форумі спілкуючись і ділячись новинами..
а інакше як
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greenozon
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