RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:17

  greenozon написав:sens

мені ця фіча видалась супер новою,
ще якийсь банк має подібне?

2) не всім приходять ці новини, але вони хочуть бути в курсі подій

В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
https://t.me/OGoMono/317
Bosstone
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 21.04.10
Подякував: 602 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20

  Bosstone написав:
  greenozon написав:sens

мені ця фіча видалась супер новою,
ще якийсь банк має подібне?

2) не всім приходять ці новини, але вони хочуть бути в курсі подій

В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
https://t.me/OGoMono/317



міль пардон! не знав
от власне і дізнаємось на цьому форумі спілкуючись і ділячись новинами..
а інакше як :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8729
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:24

ще одне зменшення по БСУ

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8729
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:12

Re: Банк Восток

Приветствую, много банков повидал за 20 лет работы с юр лицами, но этот победил всех. Два дня мы получали справку о наличии счета, после открытия клиент-банка, выяснилось, что проводить платежи вне банка нельзя (на аренду). Перезвонить уточнить или просто ответить, никто не удосужился. Притом что предприятие уже работает не первый год, просто на другом банке. Если хотите вместо нормальной работы, заниматься уничтожением лесов (бумагомаранием), то это ваш банк.
esaul
 
Повідомлень: 414
З нами з: 21.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Vuch, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6941 1593788
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 17:27
IMPRINTER
Банк Глобус 1 ... 689, 690, 691
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6903 888581
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 17:10
ruvex
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4112, 4113, 4114
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41136 4986029
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 17:05
ramzes4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.