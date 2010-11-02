В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:17
В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20
міль пардон! не знав
от власне і дізнаємось на цьому форумі спілкуючись і ділячись новинами..
а інакше як
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:24
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:12
Re: Банк Восток
Приветствую, много банков повидал за 20 лет работы с юр лицами, но этот победил всех. Два дня мы получали справку о наличии счета, после открытия клиент-банка, выяснилось, что проводить платежи вне банка нельзя (на аренду). Перезвонить уточнить или просто ответить, никто не удосужился. Притом что предприятие уже работает не первый год, просто на другом банке. Если хотите вместо нормальной работы, заниматься уничтожением лесов (бумагомаранием), то это ваш банк.
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:53
Карта «Власний Рахунок» Вильный
даже 8% не радуют , снять с этой карты можно только с % , прямо как в ОТП ,депозит не канает , если есть активный и действенный вариант можно в ЛС .
никому не верю
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