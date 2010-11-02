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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:17

  greenozon написав:sens

мені ця фіча видалась супер новою,
ще якийсь банк має подібне?

2) не всім приходять ці новини, але вони хочуть бути в курсі подій

В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20

  Bosstone написав:
  greenozon написав:sens

мені ця фіча видалась супер новою,
ще якийсь банк має подібне?

2) не всім приходять ці новини, але вони хочуть бути в курсі подій

В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
https://t.me/OGoMono/317



міль пардон! не знав
от власне і дізнаємось на цьому форумі спілкуючись і ділячись новинами..
а інакше як :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:24

ще одне зменшення по БСУ

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:12

Re: Банк Восток

Приветствую, много банков повидал за 20 лет работы с юр лицами, но этот победил всех. Два дня мы получали справку о наличии счета, после открытия клиент-банка, выяснилось, что проводить платежи вне банка нельзя (на аренду). Перезвонить уточнить или просто ответить, никто не удосужился. Притом что предприятие уже работает не первый год, просто на другом банке. Если хотите вместо нормальной работы, заниматься уничтожением лесов (бумагомаранием), то это ваш банк.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:53

  greenozon написав:ще одне зменшення по БСУ

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Карта «Власний Рахунок» Вильный

даже 8% не радуют , снять с этой карты можно только с % , прямо как в ОТП ,депозит не канает , если есть активный и действенный вариант можно в ЛС .
никому не верю
sens
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