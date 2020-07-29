В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:17
В монобанке эта функция называется split bill. Заработала в ноябре 2019 года.
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20
міль пардон! не знав
от власне і дізнаємось на цьому форумі спілкуючись і ділячись новинами..
а інакше як
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:24
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:12
Re: Банк Восток
Приветствую, много банков повидал за 20 лет работы с юр лицами, но этот победил всех. Два дня мы получали справку о наличии счета, после открытия клиент-банка, выяснилось, что проводить платежи вне банка нельзя (на аренду). Перезвонить уточнить или просто ответить, никто не удосужился. Притом что предприятие уже работает не первый год, просто на другом банке. Если хотите вместо нормальной работы, заниматься уничтожением лесов (бумагомаранием), то это ваш банк.
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:53
Карта «Власний Рахунок» Вильный
даже 8% не радуют , снять с этой карты можно только с % , прямо как в ОТП ,депозит не канает , если есть активный и действенный вариант можно в ЛС .
никому не верю
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:28
З 27 липня 2020 року змінюються умови Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток.
Будь ласка, ознайомтесь з Правилами надання продуктів та банківських послуг за посиланням.
Ваш Банк Восток
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:36
122 страницы изменений?
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:36
WachtAmRhein
я сам шокассє )
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:11
Re: Банк Восток
Пытаюсь сделать перевод р2р с карты другого банка на карту Востока сервисом самого Востока. В веб версии после ввода 3Д выскакивает надпись "Помилка" и всё. Уже и куки чистил, и браузер менял. Пробовал делать переводы с разных карт, в разных акках, результат один и тот же - "Помилка". В приложении на андроиде всё работает. Поддержка морозится - "Я - не я, и хата не моя".
Друзья проверьте пожалуйста. Это у меня проблема или общая?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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