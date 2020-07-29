Додано: Чет 30 лип, 2020 09:11

Пытаюсь сделать перевод р2р с карты другого банка на карту Востока сервисом самого Востока. В веб версии после ввода 3Д выскакивает надпись "Помилка" и всё. Уже и куки чистил, и браузер менял. Пробовал делать переводы с разных карт, в разных акках, результат один и тот же - "Помилка". В приложении на андроиде всё работает. Поддержка морозится - "Я - не я, и хата не моя".

Друзья проверьте пожалуйста. Это у меня проблема или общая?

Кто не пьёт, тот не рискует.