RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:27

  Фантом написав:Пытаюсь сделать перевод р2р с карты другого банка на карту Востока сервисом самого Востока. В веб версии после ввода 3Д выскакивает надпись "Помилка" и всё. Уже и куки чистил, и браузер менял. Пробовал делать переводы с разных карт, в разных акках, результат один и тот же - "Помилка". В приложении на андроиде всё работает. Поддержка морозится - "Я - не я, и хата не моя".
Друзья проверьте пожалуйста. Это у меня проблема или общая?
за вчера и сегодня с Радабанк выведено почти 209 к грн ,так что может единичный случай
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12319
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ingtrans, ROLF, vcy, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1845, 1846, 1847
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18460 2584469
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 16:11
Fylhtq
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4188, 4189, 4190
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41899 5075935
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 16:09
omb
Альфа-Банк 1 ... 8821, 8822, 8823
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88221 10354561
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 15:59
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18461)
30.07.2020 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.