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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:27
Фантом написав:
Пытаюсь сделать перевод р2р с карты другого банка на карту Востока сервисом самого Востока. В веб версии после ввода 3Д выскакивает надпись "Помилка" и всё. Уже и куки чистил, и браузер менял. Пробовал делать переводы с разных карт, в разных акках, результат один и тот же - "Помилка". В приложении на андроиде всё работает. Поддержка морозится - "Я - не я, и хата не моя".
Друзья проверьте пожалуйста. Это у меня проблема или общая?
за вчера и сегодня с Радабанк выведено почти 209 к грн ,так что может единичный случай
никому не верю
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:27
господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:43
IMPRINTER написав:
господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?
Завтра переведут. Пишет же в кабинетах в телефоне.
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Andrew75
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:58
Andrew75 написав: IMPRINTER написав:
господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?
Завтра переведут. Пишет же в кабинетах в телефоне.
у вас обнулили баллы или они висят на балансе до сихпор?
я не про доступность к нового бонуса ... а то что не списаны баллы и не переведены в бонус
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IMPRINTER
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- Подякували: 5984 раз.
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9
5
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