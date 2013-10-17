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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:27

  Фантом написав:Пытаюсь сделать перевод р2р с карты другого банка на карту Востока сервисом самого Востока. В веб версии после ввода 3Д выскакивает надпись "Помилка" и всё. Уже и куки чистил, и браузер менял. Пробовал делать переводы с разных карт, в разных акках, результат один и тот же - "Помилка". В приложении на андроиде всё работает. Поддержка морозится - "Я - не я, и хата не моя".
Друзья проверьте пожалуйста. Это у меня проблема или общая?
за вчера и сегодня с Радабанк выведено почти 209 к грн ,так что может единичный случай
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:27

господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:43

  IMPRINTER написав:господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?

Завтра переведут. Пишет же в кабинетах в телефоне.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:58

  Andrew75 написав:
  IMPRINTER написав:господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?

Завтра переведут. Пишет же в кабинетах в телефоне.


у вас обнулили баллы или они висят на балансе до сихпор?
я не про доступность к нового бонуса ... а то что не списаны баллы и не переведены в бонус
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:02

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:
  IMPRINTER написав:господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?

Завтра переведут. Пишет же в кабинетах в телефоне.


у вас обнулили баллы или они висят на балансе до сихпор?
я не про доступность к нового бонуса ... а то что не списаны баллы и не переведены в бонус

В мене бали обнулені. Певне у вас їх багато і Сільпу важко стільки балів перевести в бонус відразу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:25

В выписке по баллам проводка перевода 01.08. Ждём в полночь
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:40

  WachtAmRhein написав:В выписке по баллам проводка перевода 01.08. Ждём в полночь


ну в общем по версии куры с кала.

по аккам по которым есть рега в застосунке баллы перевели 30.07, бонус будет доступен 01.08.

по аккам по которым нет реги в застосунке - перевод будет 26.08 с учетом новонакопленных баллов, бонус будет доступен с 01.09
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IMPRINTER
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  #<1 ... 5678
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