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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:27
Фантом написав:
Пытаюсь сделать перевод р2р с карты другого банка на карту Востока сервисом самого Востока. В веб версии после ввода 3Д выскакивает надпись "Помилка" и всё. Уже и куки чистил, и браузер менял. Пробовал делать переводы с разных карт, в разных акках, результат один и тот же - "Помилка". В приложении на андроиде всё работает. Поддержка морозится - "Я - не я, и хата не моя".
Друзья проверьте пожалуйста. Это у меня проблема или общая?
за вчера и сегодня с Радабанк выведено почти 209 к грн ,так что может единичный случай
никому не верю
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:27
господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:43
IMPRINTER написав:
господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?
Завтра переведут. Пишет же в кабинетах в телефоне.
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Andrew75
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:58
Andrew75 написав: IMPRINTER написав:
господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?
Завтра переведут. Пишет же в кабинетах в телефоне.
у вас обнулили баллы или они висят на балансе до сихпор?
я не про доступность к нового бонуса ... а то что не списаны баллы и не переведены в бонус
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:02
IMPRINTER написав: Andrew75 написав: IMPRINTER написав:
господа, баллы не перевели в бонус !!!
висят на месте в бонус не переведены - у вас так же?
Завтра переведут. Пишет же в кабинетах в телефоне.
у вас обнулили баллы или они висят на балансе до сихпор?
я не про доступность к нового бонуса ... а то что не списаны баллы и не переведены в бонус
В мене бали обнулені. Певне у вас їх багато і Сільпу важко стільки балів перевести в бонус відразу.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:25
В выписке по баллам проводка перевода 01.08. Ждём в полночь
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:40
WachtAmRhein написав:
В выписке по баллам проводка перевода 01.08. Ждём в полночь
ну в общем по версии куры с кала.
по аккам по которым есть рега в застосунке баллы перевели 30.07, бонус будет доступен 01.08.
по аккам по которым нет реги в застосунке - перевод будет 26.08 с учетом новонакопленных баллов, бонус будет доступен с 01.09
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Додано: Вів 04 сер, 2020 09:36
IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав:
В выписке по баллам проводка перевода 01.08. Ждём в полночь
ну в общем по версии куры с кала.
по аккам по которым есть рега в застосунке баллы перевели 30.07, бонус будет доступен 01.08.
по аккам по которым нет реги в застосунке - перевод будет 26.08 с учетом новонакопленных баллов, бонус будет доступен с 01.09
4.3 При електронному способі отримання Бонусів, та тільки для користувачів Мобільного додатка, Бонуси стають доступні до використання по закінченню кожного звітного періоду, а саме 1 лютого, 1 травня, 1 серпня і 1 листопада кожного календарного року. Якщо Учасник обрав паперовий спосіб отримання Бонусів або електронний без встановлення Мобільного додатка, Бонуси стають активні для використання по закінченню кожного звітного періоду, а саме 1 березня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня кожного календарного року, при цьому ці дати є також датами початку відповідної поштової/електронної відправки Бонусів
Так что кура с кала права.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:04
WachtAmRhein написав:
кура с кала
Кура тоді зовсім не кура а кал зовсім не кал.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:07
WachtAmRhein
нет не права ... по правилам списание бонусов для всех типов кабин идет в один день ... доступность к использованию - да разная - но обнулиться балансы балло и зафикситься размер бонуса должно по всем аккам одновременно ...
+ ВНИМАТЕЛЬНО прочтите еще п. 4.5, где сказано, что по банковским картам Власный рахунок - перевод баллов в бонус должен быть ежемесячно (а не ежеквартально) без разницы какого типа кабина
ну и ранее регистрация в приложении и в кабине (после обновления веб-кабин) на сайте всегда было одно и тоже хотя в правилах писалось тока про застосунок - бонусы как для зарегенных в застосунке акков так и зарегенных в веб-кабине доступны были всегда на 1 мес. раньше
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