Привіт, шопінг!
Розраховуйтесь карткою Mastercard від Банку Восток та гарантовано отримуйте сертифікати в «Сільпо» на 100, 200 та 300 грн!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 сер, 2020 22:41
Чао, готівка!
Привіт, шопінг!
Розраховуйтесь карткою Mastercard від Банку Восток та гарантовано отримуйте сертифікати в «Сільпо» на 100, 200 та 300 грн!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:10
якось дивно в правилах акції написано про гарантоване заохочення:
"5.ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
5.1.Заохоченнями Акції є:
5.1.1.електронний сертифікат «Сільпо» *номіналом 100 грн –
250 штук (далі – Гарантоване Заохочення 1);
5.1.2.електронний сертифікат «Сільпо» номіналом 200 грн –
150 штук (далі– Гарантоване Заохочення 2);
5.1.3.електронний сертифікат «Сільпо» номіналом 300 грн**–
100 штук (далі–Гарантоване Заохочення 3).
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:28
velvet
Что непонятного? По-моему очевиден гарантированный кидок для 251-го и последующих клиентов в первом этапе акции и т.д.
Уже 3 недели акция идёт - какова вероятность, что ещё остались сертификаты для сейчас присоединяющихся?
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