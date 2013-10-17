Привіт, шопінг!
Розраховуйтесь карткою Mastercard від Банку Восток та гарантовано отримуйте сертифікати в «Сільпо» на 100, 200 та 300 грн!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 сер, 2020 22:41
Чао, готівка!
Привіт, шопінг!
Розраховуйтесь карткою Mastercard від Банку Восток та гарантовано отримуйте сертифікати в «Сільпо» на 100, 200 та 300 грн!
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:10
якось дивно в правилах акції написано про гарантоване заохочення:
"5.ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
5.1.Заохоченнями Акції є:
5.1.1.електронний сертифікат «Сільпо» *номіналом 100 грн –
250 штук (далі – Гарантоване Заохочення 1);
5.1.2.електронний сертифікат «Сільпо» номіналом 200 грн –
150 штук (далі– Гарантоване Заохочення 2);
5.1.3.електронний сертифікат «Сільпо» номіналом 300 грн**–
100 штук (далі–Гарантоване Заохочення 3).
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 15 сер, 2020 23:28
velvet
Что непонятного? По-моему очевиден гарантированный кидок для 251-го и последующих клиентов в первом этапе акции и т.д.
Уже 3 недели акция идёт - какова вероятность, что ещё остались сертификаты для сейчас присоединяющихся?
Додано: Нед 16 сер, 2020 09:38
Re: Банк Восток
Додано: Нед 16 сер, 2020 10:32
АТБ заказ или эко-шмэко без фантиков,цены приятно удивит,или овощи и фрукты на базаре за кеш - ощути разницу в цене !!!
никому не верю
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:10
Поточні рівні % в банку в "Накопилці"
Річна відсоткова ставка при сумі від 0,01 до 5000 грн.
4.95%
Річна відсоткова ставка при сумі від 5000,01 до 50000 грн.
7%
Річна відсоткова ставка при сумі від 50000,01 грн.
8%
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:12
хех, от тобі і Юрьєв день
----
Зміна тарифів за послугою «Накопилка»
Уважаемый клиент!
Годовые процентные ставки по услуге «Накопилка» меняются
с 01.09.2020 г.
В зависимости от суммы, которая находится счете «Накопилка», Вы будете получать:
- 3,95% (до 5000 грн)
- 5% (от 5 000,01 грн до 50 000 грн)
- 6% (от 50 000,01 грн)
С уважением, Банк Восток
Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:19
Протестировал:
" Вітаємо! Протягом 14 днів ми надішлемо SMS з посиланням на Ваш приз – сертифікат в «Сільпо» на 100 грн.
Але це ще не все! Ви можете гарантовано отримати сертифікати на 200 та 300 грн!"
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:10
Кто бы что о вероятности не говорил:
"Вітаємо! Протягом 14 днів ми надішлемо SMS з посиланням на Ваш приз – сертифікат в «Сільпо» на 200 грн.
Але це ще не все! Гарантовано отримайте сертифікат на 300 грн!"
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 07 вер, 2020 22:40
Re: Банк Восток
Банк «Власний рахунок»:
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