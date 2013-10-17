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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:15

  unknownurl написав:Банк «Власний рахунок»: https://bvr.com.ua


Пока не пускает зарегиться, пишет "ждите приглашение"
Написал в чатик, и даже зарегили "обращение" с номером (хотя бот написал, что ответят в рабочее время)

Спрашивали "откуда узнал про тестирование" (ответил "с finance.ua")
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:27

  velvet написав:Кто бы что о вероятности не говорил:
"Вітаємо! Протягом 14 днів ми надішлемо SMS з посиланням на Ваш приз – сертифікат в «Сільпо» на 200 грн.
Але це ще не все! Гарантовано отримайте сертифікат на 300 грн!"

Прийшло смс чи вайбер? Коли виконали умовами за скільки часу прийшло повідомлення?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:42

И чем-то это новый БВР интересен? Условия по начислению баллов такие же как и в премиальной карте ВР. Только наверное без абонплат...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:48

  Vorlon написав:И чем-то это новый БВР интересен? Условия по начислению баллов такие же как и в премиальной карте ВР. Только наверное без абонплат...

Вот и проверим.
Обещают якобы намного больше баллов.
Мне показалось, что может быть что-то типа категорий моно, только баллами. Пишут, что без ограничений по сумме "кешбека"
И бонус "каждый месяц"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:00

  tarasum написав:
  velvet написав:Кто бы что о вероятности не говорил:
"Вітаємо! Протягом 14 днів ми надішлемо SMS з посиланням на Ваш приз – сертифікат в «Сільпо» на 200 грн.
Але це ще не все! Гарантовано отримайте сертифікат на 300 грн!"

Прийшло смс чи вайбер? Коли виконали умовами за скільки часу прийшло повідомлення?

В вайбер
19 серпня зробив п'яту покупку, 21 серпня прислали повідомлення в вайбер, 4 вересня прислали перший сертифікат.
29 серпня зробив десяту покупку другого етапу, 1 вересня прислали повідомлення в вайбер що до 14 вересня пришлють другий сертифікат
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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