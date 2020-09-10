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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:40

Вкладчик1234
Ну так делитесь - что там интересного? Раз вас пригласили :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:49

  Vorlon написав:Ну так делитесь - что там интересного? Раз вас пригласили

Жду пока карту будут выдавать в нашем городе :)
Без карты показывает просто заглушку
Вангую что-то типа категорий и/или ачивок в моно, только баллами сильпо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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  #<1 ... 891011
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