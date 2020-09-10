Вкладчик1234
Ну так делитесь - что там интересного? Раз вас пригласили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:40
Вкладчик1234
Ну так делитесь - что там интересного? Раз вас пригласили
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:49
Жду пока карту будут выдавать в нашем городе
Без карты показывает просто заглушку
Вангую что-то типа категорий и/или ачивок в моно, только баллами сильпо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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