Вкладчик1234
Ну так делитесь - что там интересного? Раз вас пригласили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:40
Вкладчик1234
Ну так делитесь - что там интересного? Раз вас пригласили
Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:49
Жду пока карту будут выдавать в нашем городе
Без карты показывает просто заглушку
Вангую что-то типа категорий и/или ачивок в моно, только баллами сильпо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:08
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:13
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:26
Скачал приложение, начал регистрироваться, а дальше не пускает, требует приглашения.
Я нажал кнопку "саппорт", попал в чат-бот телеграм. Там описал ситуацию. Они сами составили и оформили запрос с номером. Через день-два пришёл ответ, типа "Вы добавлены в группу"
Продолжил регистрацию: фотал документы, типа как в моно или спорте. Тоже что-то застряло на более чем сутки. Написал в чат, типа "отослал документы а результата что-то подозрительно нет". В течение дня пришёл пуш, типа "можете идти за картой в ближайший Джастин* "
*ближайший из списка
Пошёл сегодня в Джастин, и там выяснил, что надо дочитывать до конца, т.к. в списке только Киев, Днепр, Одесса
Теоретически можно. Но за одной картой как-то нецелесообразно ехать, чтоли. Был бы какой-нибудь халявный или ненужный "тикетс", или альфа-тревел - скорее всего поехал бы, если за бонусы. Ехать за деньги - как-то не по свинорыльски. Надо наверно сделать, шоб было для таких случаев
Жалею, что не поехал когда-то в Кийов за первой версией "велком-карты" сибаса. Не поверил, что такая шара бывает
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:55
Вкладчик1234, подрессировал гарячку. Сказали, тестировщики - это сотрудники банка Восток
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:06
Может уже "концепция изменилась". Может там пластика всего несколько сотен.
Может я среди первых "случайных посетителей", и они решили, что можно пустить.
Но обещают и расширить сеть, и "запустить в продакшен"
Я уже был клиентом Востока, там даже счета какие-то открытые есть. Может это помогло
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:26
Вкладчик1234, может, может.
Да, запустят когда-то. То лишь спортивный интерес был. Ловить там пока особо нечего. Да и в сильпо я редко хожу.
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