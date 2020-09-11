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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:40

Вкладчик1234
Ну так делитесь - что там интересного? Раз вас пригласили :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:49

  Vorlon написав:Ну так делитесь - что там интересного? Раз вас пригласили

Жду пока карту будут выдавать в нашем городе :)
Без карты показывает просто заглушку
Вангую что-то типа категорий и/или ачивок в моно, только баллами сильпо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:08

  Вкладчик1234 написав:Я сначала скачал приложение, а потом понял, что надо приглашение.
Написал в саппорт.
Пригласили.

Может уже и скрыли из маркета приложение для "чужаков"?

Що писали в супорт бвр щоб вас добавили в тестувальники? Писали на емейл чи вайбер(телеграм) підтримку?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:13

  Вкладчик1234 написав:Жду пока карту будут выдавать в нашем городе

В соседний Днепр смотаться не вариант? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:26

  tarasum написав:Що писали в супорт бвр щоб вас добавили в тестувальники? Писали на емейл чи вайбер(телеграм) підтримку?

Скачал приложение, начал регистрироваться, а дальше не пускает, требует приглашения.
Я нажал кнопку "саппорт", попал в чат-бот телеграм. Там описал ситуацию. Они сами составили и оформили запрос с номером. Через день-два пришёл ответ, типа "Вы добавлены в группу"
Продолжил регистрацию: фотал документы, типа как в моно или спорте. Тоже что-то застряло на более чем сутки. Написал в чат, типа "отослал документы а результата что-то подозрительно нет". В течение дня пришёл пуш, типа "можете идти за картой в ближайший Джастин* "

*ближайший из списка :)

Пошёл сегодня в Джастин, и там выяснил, что надо дочитывать до конца, т.к. в списке только Киев, Днепр, Одесса :)

  Vorlon написав:В соседний Днепр смотаться не вариант?

Теоретически можно. Но за одной картой как-то нецелесообразно ехать, чтоли. Был бы какой-нибудь халявный или ненужный "тикетс", или альфа-тревел - скорее всего поехал бы, если за бонусы. Ехать за деньги - как-то не по свинорыльски. Надо наверно сделать, шоб было для таких случаев :)

Жалею, что не поехал когда-то в Кийов за первой версией "велком-карты" сибаса. Не поверил, что такая шара бывает
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:55

Вкладчик1234, подрессировал гарячку. Сказали, тестировщики - это сотрудники банка Восток :mrgreen:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:06

Вкладчик1234,
Там было то на полгода 5% на все.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:06

  Ромасик написав:подрессировал гарячку. Сказали, тестировщики - это сотрудники банка Восток

Может уже "концепция изменилась". Может там пластика всего несколько сотен.
Может я среди первых "случайных посетителей", и они решили, что можно пустить.

Но обещают и расширить сеть, и "запустить в продакшен"

Я уже был клиентом Востока, там даже счета какие-то открытые есть. Может это помогло
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:26

Вкладчик1234, может, может.
Да, запустят когда-то. То лишь спортивный интерес был. Ловить там пока особо нечего. Да и в сильпо я редко хожу.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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