Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:26

tarasum написав: Що писали в супорт бвр щоб вас добавили в тестувальники? Писали на емейл чи вайбер(телеграм) підтримку? Що писали в супорт бвр щоб вас добавили в тестувальники? Писали на емейл чи вайбер(телеграм) підтримку?

Vorlon написав: В соседний Днепр смотаться не вариант? В соседний Днепр смотаться не вариант?

Скачал приложение, начал регистрироваться, а дальше не пускает, требует приглашения.Я нажал кнопку "саппорт", попал в чат-бот телеграм. Там описал ситуацию. Они сами составили и оформили запрос с номером. Через день-два пришёл ответ, типа "Вы добавлены в группу"Продолжил регистрацию: фотал документы, типа как в моно или спорте. Тоже что-то застряло на более чем сутки. Написал в чат, типа "отослал документы а результата что-то подозрительно нет". В течение дня пришёл пуш, типа "можете идти за картой в ближайший Джастин* "*ближайший из спискаПошёл сегодня в Джастин, и там выяснил, что надо дочитывать до конца, т.к. в списке только Киев, Днепр, ОдессаТеоретически можно. Но за одной картой как-то нецелесообразно ехать, чтоли. Был бы какой-нибудь халявный или ненужный "тикетс", или альфа-тревел - скорее всего поехал бы, если за бонусы. Ехать за деньги - как-то не по свинорыльски. Надо наверно сделать, шоб было для таких случаевЖалею, что не поехал когда-то в Кийов за первой версией "велком-карты" сибаса. Не поверил, что такая шара бывает