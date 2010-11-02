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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:29

  clientage написав:А в телепоне де хранятся карты?
Как быстро можно сменить карту в браслете из телефона?

Зберігаються в додатку Mi Fit.
Щоб додати картку потрібно її додавання підтвердити ввівши код з смс. Це єдиний можливий завтик.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:33

  miltador написав:
  clientage написав:А в телепоне де хранятся карты?
Как быстро можно сменить карту в браслете из телефона?

Зберігаються в додатку Mi Fit.
Щоб додати картку потрібно її додавання підтвердити ввівши код з смс. Це єдиний можливий завтик.

Похоже еще нуна 16 циферков нашкрябать/скопипастить стоя в очереди, экспир и СВВ :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:35

1. Неизвестно, на сколько операций хранится токенов в браслете.
2. Листание карт через сам браслет без телефона возможно?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:36

clientage само собою)
В Apple Pay ліміт карток - 12 і мої всі не влазять, а тут взагалі печалька - 6 :-(
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:37

  Вкладчик1234 написав:2. Листание карт через сам браслет без телеона возможно?

Так
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:46

  miltador написав:clientage само собою)
В Apple Pay ліміт карток - 12 і мої всі не влазять, а тут взагалі печалька - 6 :-(

Вообщем нужна на бласлете нормальная операционка, шобы ГПэй тянуло.
Или хай делают, шобы ГПэй со смарта мог обмениваться токеном с браслетом или кольцом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:51

  Вкладчик1234 написав:Завтра увижу

Уже послезавтра наступило :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:01

  Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:Завтра увижу

Уже послезавтра наступило :?

Возникли "семейные дела". Пока вопрос отложен на след. неделю. Ещё саппорт обещает "вскоре" выдачу карт и в Запорожье. Возможно и не прийдётся кататься в Днепр
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:42

Зміна Правил надання банківських продуктів та послуг
Шановний клієнт!

З 1 жовтня 2020 року змінюються умови Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток.

Будь ласка, ознайомтесь з Правилами надання продуктів та банківських послуг за посиланням: https://bit.ly/2QVisLj

Ваш Банк Восток
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