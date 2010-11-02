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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:29
clientage написав:
А в телепоне де хранятся карты?
Как быстро можно сменить карту в браслете из телефона?
Зберігаються в додатку Mi Fit.
Щоб додати картку потрібно її додавання підтвердити ввівши код з смс. Це єдиний можливий завтик.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: Сер 23 вер, 2020 20:33
miltador написав: clientage написав:
А в телепоне де хранятся карты?
Как быстро можно сменить карту в браслете из телефона?
Зберігаються в додатку Mi Fit.
Щоб додати картку потрібно її додавання підтвердити ввівши код з смс. Це єдиний можливий завтик.
Похоже еще нуна 16 циферков нашкрябать/скопипастить стоя в очереди, экспир и СВВ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 23 вер, 2020 20:35
1. Неизвестно, на сколько операций хранится токенов в браслете.
2. Листание карт через сам браслет без телефона возможно?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 23 вер, 2020 20:36
clientage
само собою)
В Apple Pay ліміт карток - 12 і мої всі не влазять, а тут взагалі печалька - 6
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: Сер 23 вер, 2020 20:37
Вкладчик1234 написав:
2. Листание карт через сам браслет без телеона возможно?
Так
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: Сер 23 вер, 2020 20:46
miltador написав:clientage
само собою)
В Apple Pay ліміт карток - 12 і мої всі не влазять, а тут взагалі печалька - 6
Вообщем нужна на бласлете нормальная операционка, шобы ГПэй тянуло.
Или хай делают, шобы ГПэй со смарта мог обмениваться токеном с браслетом или кольцом
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 26 вер, 2020 12:51
Вкладчик1234 написав:
Завтра увижу
Уже послезавтра наступило
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Vorlon
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:01
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
Завтра увижу
Уже послезавтра наступило
Возникли "семейные дела". Пока вопрос отложен на след. неделю. Ещё саппорт обещает "вскоре" выдачу карт и в Запорожье. Возможно и не прийдётся кататься в Днепр
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:42
Зміна Правил надання банківських продуктів та послуг
Шановний клієнт!
З 1 жовтня 2020 року змінюються умови Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток.
Будь ласка, ознайомтесь з Правилами надання продуктів та банківських послуг за посиланням: https://bit.ly/2QVisLj
Ваш Банк Восток
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