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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17
Son of Sun написав:
Так ужо усьо придумано: Wear OS
Яка в розвитку далеко відстала від Watch OS і ще й тормозить на існуючих годинниках з старими процесорами від Qualcomm...
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miltador
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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:33
miltador написав: Son of Sun написав:
Так ужо усьо придумано: Wear OS
Яка в розвитку далеко відстала від Watch OS і ще й тормозить на існуючих годинниках з старими процесорами від Qualcomm...
Що в ній недорозвиненого? Немає стікерів-какашок?
Я на ньому в need for speed не граю.
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Son of Sun
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