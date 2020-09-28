Яка в розвитку далеко відстала від Watch OS і ще й тормозить на існуючих годинниках з старими процесорами від Qualcomm...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17
Яка в розвитку далеко відстала від Watch OS і ще й тормозить на існуючих годинниках з старими процесорами від Qualcomm...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:33
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:44
На карте точек выдачи карт БВР добавились Херсон, Харьков, Львов, Луцк, Тернополь.
Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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