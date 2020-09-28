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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17
Son of Sun написав:
Так ужо усьо придумано: Wear OS
Яка в розвитку далеко відстала від Watch OS і ще й тормозить на існуючих годинниках з старими процесорами від Qualcomm...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:33
miltador написав: Son of Sun написав:
Так ужо усьо придумано: Wear OS
Яка в розвитку далеко відстала від Watch OS і ще й тормозить на існуючих годинниках з старими процесорами від Qualcomm...
Що в ній недорозвиненого? Немає стікерів-какашок?
Я на ньому в need for speed не граю.
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Son of Sun
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:44
На карте точек выдачи карт БВР добавились Херсон, Харьков, Львов, Луцк, Тернополь.
Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 29 вер, 2020 07:25
Вкладчик1234 написав:
Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи
Что ж тут непонятного ?
Очевидно же - как можно дальше от Запорожья, рассадника свинорыльства )
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mustbe
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Додано: Вів 29 вер, 2020 07:58
Вкладчик1234 написав:Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи
Тоже самое можно сказать и про выбор тестеров: как оказалось, они уже активно тестируют приложение, но как выбирают тестеров вообще не ясно.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:33
mustbe написав: Вкладчик1234 написав:
Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи
Что ж тут непонятного ?
Очевидно же - как можно дальше от Запорожья, рассадника свинорыльства )
Какой там рассадник???
И так с хлеба на воду перебиваемся...
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