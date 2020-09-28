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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17

  Son of Sun написав:Так ужо усьо придумано: Wear OS

Яка в розвитку далеко відстала від Watch OS і ще й тормозить на існуючих годинниках з старими процесорами від Qualcomm...
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miltador
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:33

  miltador написав:
  Son of Sun написав:Так ужо усьо придумано: Wear OS

Яка в розвитку далеко відстала від Watch OS і ще й тормозить на існуючих годинниках з старими процесорами від Qualcomm...

Що в ній недорозвиненого? Немає стікерів-какашок?
Я на ньому в need for speed не граю.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:44

На карте точек выдачи карт БВР добавились Херсон, Харьков, Львов, Луцк, Тернополь.

Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:25

  Вкладчик1234 написав:Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи

Что ж тут непонятного ?
Очевидно же - как можно дальше от Запорожья, рассадника свинорыльства )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:58

Re: Банк Восток

Вкладчик1234 написав:Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи


Тоже самое можно сказать и про выбор тестеров: как оказалось, они уже активно тестируют приложение, но как выбирают тестеров вообще не ясно.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:33

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:Абсолютно непонятный принцип выбора локаций для выдачи

Что ж тут непонятного ?
Очевидно же - как можно дальше от Запорожья, рассадника свинорыльства )

Какой там рассадник???
И так с хлеба на воду перебиваемся...
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