clientage написав:А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами? Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных. А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой! Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн. Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать? Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить
у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !
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clientage написав:А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами? Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных. А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой! Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн. Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать? Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить
у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !
была 1 бут любимого Премиум Бердичевского, 25грн. Всегда его беру И вот вдруг из-за него вместо 1800 нарисовали 270, а не 900?