RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:06

  clientage написав:А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить :)


у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37713
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6011 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:10

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить :)


у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !

была 1 бут любимого Премиум Бердичевского, 25грн.
Всегда его беру
И вот вдруг из-за него вместо 1800 нарисовали 270, а не 900?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32525
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2591 раз.
Подякували: 3809 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, Lost, ukrprom2014 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4346, 4347, 4348
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43478 5260843
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 23:27
rollo
Банк Глобус 1 ... 706, 707, 708
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7075 930228
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 22:50
ignorabimus
РВС Банк 1 ... 46, 47, 48
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:59
472 70115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 жов, 2020 22:17
darmet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.