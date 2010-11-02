Додано: Суб 03 жов, 2020 23:06

clientage



у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 04 жов, 2020 00:49, всього редагувалось 1 раз.

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