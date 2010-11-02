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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:06
clientage
у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Нед 04 жов, 2020 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:10
IMPRINTER написав: clientage написав:
А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить
у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !
была 1 бут любимого Премиум Бердичевского, 25грн.
Всегда его беру
И вот вдруг из-за него вместо 1800 нарисовали 270, а не 900?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 04 жов, 2020 00:11
clientage
скорей всего - может отнесли к другой категории ...
неправильный товар тянет весь чек, а не только его долю ...
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IMPRINTER
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Додано: Нед 04 жов, 2020 00:21
clientage написав:
А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить
у меня только один вопрос как было набранно 2600 бонусов? Как? какая съхема?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 04 жов, 2020 07:52
IMPRINTER написав:
у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами
Но как-то и на -50% не похоже, а на -90%
Вообщем в Пн. беру лаваш и по бутылочке Бердичевского Премиума, Пшениченого и Лагера и проверяю.
Вот Премиум я действительно давно не брал, а Пшеничное постоянно беру и с ним залета не было, вообще эт первый залет если это пифо.
Про крепкий алкоголь я знаю, всегда отдельно его оплачиваю
uaprofi написав:
у меня только один вопрос как было набранно 2600 бонусов? Как? какая съхема?
Ну зайдите в Фокстрот, там в разделе лехтроники мона взять 2..3 фитюльки и потом через месяц пару раз отовариться в Сільпе на 1.5К нашару. Главное иметь кучу родычей и хороших соседей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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