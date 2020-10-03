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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:06

clientage

у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 04 жов, 2020 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:10

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить :)


у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами ... некоторое пиво проходит нормально .. некоторое дает тока 50% оплатить бонусами за него и если такое пиво в чеке с прочими товарами - такая доля оплаты бонусами распространяется на весб чек !

была 1 бут любимого Премиум Бердичевского, 25грн.
Всегда его беру
И вот вдруг из-за него вместо 1800 нарисовали 270, а не 900?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:11

clientage

скорей всего - может отнесли к другой категории ...
неправильный товар тянет весь чек, а не только его долю ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:21

  clientage написав:А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить


у меня только один вопрос как было набранно 2600 бонусов? Как? какая съхема?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:52

Re: Банк Восток

  IMPRINTER написав:у вас был какой то товар не тот .. к примеру, если у вас будет хоть одна бутылка крепкого пива - оно потянет весь чек на 50% оплаты бонусами

Но как-то и на -50% не похоже, а на -90%
Вообщем в Пн. беру лаваш и по бутылочке Бердичевского Премиума, Пшениченого и Лагера и проверяю.
Вот Премиум я действительно давно не брал, а Пшеничное постоянно беру и с ним залета не было, вообще эт первый залет если это пифо.
Про крепкий алкоголь я знаю, всегда отдельно его оплачиваю :(

  uaprofi написав:у меня только один вопрос как было набранно 2600 бонусов? Как? какая съхема?
Ну зайдите в Фокстрот, там в разделе лехтроники мона взять 2..3 фитюльки и потом через месяц пару раз отовариться в Сільпе на 1.5К нашару. Главное иметь кучу родычей и хороших соседей :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:22

Re: Банк Восток

  clientage написав:2..3 фитюльки и

це що таке
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:26

  clientage написав:Ну зайдите в Фокстрот, там в разделе лехтроники мона взять 2..3 фитюльки и потом через месяц пару раз отовариться в Сільпе на 1.5К нашару. Главное иметь кучу родычей и хороших соседей :)

Брав в фокстроті дві мультіварки, платив Моней - кішміш від моні і бонуси на сам фокстрот капнули, а на Сільпо як отримати?

Чи платити нада було Восток'ом і не мультіваркі(щось інше)?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:36

В свинорилів корито завжди має бути повне і на халяву...і не запитуйте як. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:49

  Квесторе_поверніться написав:В свинорилів корито завжди має бути повне і на халяву...і не запитуйте як. :)

В темі Ізібанка Ви ж запитували як рубати кішміш 1% на все...

От і ми хочем коритце наповнити :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:15

  KVV написав:
  Квесторе_поверніться написав:В свинорилів корито завжди має бути повне і на халяву...і не запитуйте як. :)

В темі Ізібанка Ви ж запитували як рубати кішміш 1% на все...

От і ми хочем коритце наповнити :)

Ну так в ПП. :oops:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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