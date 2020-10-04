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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:37
clientage,
Тока из Сельпо.
Греча и йогурты.
Все штатно.
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guntherhouse777
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