RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:37

clientage,
Тока из Сельпо.
Греча и йогурты.
Все штатно.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:11

Вот и славненько.
Так и запишем: ни в коем случае не брать Бердическое Премиум )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:23

ничооо, я их выведу на чистое... пифо :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32538
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 3810 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:26

clientage
Настільки смакує Бердичівське?
V2
4
 
Повідомлень: 6820
З нами з: 03.07.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:37

  clientage написав:А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить :)

В кінці вересня платив 220+ грн бонусом та кілька грн грошима, щоправда без алкоголя.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2560
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42

  V2 написав:clientage
Настільки смакує Бердичівське?

Супер. Лет 10 назад катались по Житомирщине по карьерам, замкам, церквям... аж до Чернівців :)
Ну и пролетая через Бердичів на Хмельник по убитой дороге взяти пару бутилочок (вот до сих пір не пам`ятаємо якого) Бердичевського, ну просто так, на вечір.
Ну і десь в Чернівцях прозрелі -- яке чудове пиво.
На обратній дорозі, вже через Винницю, зупинилися в Бердичеві години на дві і шукали то пиво. А зараз воно є в Сільпо і Ашані(25грн/бут). Мені Лагер і Пшеничне у стеклі більше подобаються :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32538
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 3810 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:42

  clientage написав:ничооо, я их выведу на чистое... пифо :lol:

Бердичевское- некошерное для бонусов?)
Или может хамон какой брали в той покупке?)
Вычислим таки, что портит воздух
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Алексей77, Djus, ingtrans, MASolomko, Slx, Митяйка і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4352, 4353, 4354
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43536 5267918
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 14:56
omb
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7319 1649033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 14:49
Maksi2
Идея Банк 1 ... 1867, 1868, 1869
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18684 2623121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 14:31
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.