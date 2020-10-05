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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:37

clientage,
Тока из Сельпо.
Греча и йогурты.
Все штатно.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:11

Вот и славненько.
Так и запишем: ни в коем случае не брать Бердическое Премиум )
mustbe
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Повідомлень: 4796
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 423 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:23

ничооо, я их выведу на чистое... пифо :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32540
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 3811 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:26

clientage
Настільки смакує Бердичівське?
V2
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Повідомлень: 6820
З нами з: 03.07.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:37

  clientage написав:А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить :)

В кінці вересня платив 220+ грн бонусом та кілька грн грошима, щоправда без алкоголя.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2561
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42

  V2 написав:clientage
Настільки смакує Бердичівське?

Супер. Лет 10 назад катались по Житомирщине по карьерам, замкам, церквям... аж до Чернівців :)
Ну и пролетая через Бердичів на Хмельник по убитой дороге взяти пару бутилочок (вот до сих пір не пам`ятаємо якого) Бердичевського, ну просто так, на вечір.
Ну і десь в Чернівцях прозрелі -- яке чудове пиво.
На обратній дорозі, вже через Винницю, зупинилися в Бердичеві години на дві і шукали то пиво. А зараз воно є в Сільпо і Ашані(25грн/бут). Мені Лагер і Пшеничне у стеклі більше подобаються :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32540
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 3811 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:42

  clientage написав:ничооо, я их выведу на чистое... пифо :lol:

Бердичевское- некошерное для бонусов?)
Или может хамон какой брали в той покупке?)
Вычислим таки, что портит воздух
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 07:24

  clientage написав:ничооо, я их выведу на чистое... пифо :lol:

Пане, а може у Вас у налаштуваннях додатку стоїть опція використання бонуса по запиту касира, і вона так розділила Ваш чек вручняк? Може через нерозуміння або неуважність...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2561
З нами з: 10.12.07
Подякував: 141 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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