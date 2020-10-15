Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:40

Получил карту БВР.Особо ганяться не за чем.Вместо кешбека - сильпо-бонусы."Супер-предложения" - только те, которые есть в приложении сильпо. Возможно будут и от банка, вроде есть пустое местечко под другие предложения (хотя может это такой дЕзайн).Т.е. каких-то безлимитных или повышенных кешбеков - пока не наблюдается3 балла за трату в сильпо1 балл - за другие траты1 балл = 1копЕсть свободный вклад - "назбыралка". На пиктограмке нарисовано 10%, в условиях - 7%Тарифы типа как в моно - тянулка-толкалка бесплатно. Снятие налички - 0,5% за свои в Украине. Остальное - дороже.Пополнение мобил и коммунал - пишут бесплатно. Не проверял.Условий по оборотам или активности карты - нет.Связывается с мастерпасом типа как приложение сильпо или обанкаТарифы есть только в приложении. Договор дают в форме оферты, без тарифов карты.Ничего такого, чего бы свинорылы ещё не видели например в Абанке, Моно - нет.Карта типа "власный рахунок премиум", только без условий по оборотам и активности. Мастеркард ворлд дебит.Если ВДРУГ появятся предложения от банка - сообщу