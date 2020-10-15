clientage,
Тока из Сельпо.
Греча и йогурты.
Все штатно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:11
Вот и славненько.
Так и запишем: ни в коем случае не брать Бердическое Премиум )
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:37
В кінці вересня платив 220+ грн бонусом та кілька грн грошима, щоправда без алкоголя.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42
Супер. Лет 10 назад катались по Житомирщине по карьерам, замкам, церквям... аж до Чернівців
Ну и пролетая через Бердичів на Хмельник по убитой дороге взяти пару бутилочок (вот до сих пір не пам`ятаємо якого) Бердичевського, ну просто так, на вечір.
Ну і десь в Чернівцях прозрелі -- яке чудове пиво.
На обратній дорозі, вже через Винницю, зупинилися в Бердичеві години на дві і шукали то пиво. А зараз воно є в Сільпо і Ашані(25грн/бут). Мені Лагер і Пшеничне у стеклі більше подобаються
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:42
Додано: Вів 06 жов, 2020 07:24
Пане, а може у Вас у налаштуваннях додатку стоїть опція використання бонуса по запиту касира, і вона так розділила Ваш чек вручняк? Може через нерозуміння або неуважність...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:40
Получил карту БВР.
Особо ганяться не за чем.
Вместо кешбека - сильпо-бонусы.
"Супер-предложения" - только те, которые есть в приложении сильпо. Возможно будут и от банка, вроде есть пустое местечко под другие предложения (хотя может это такой дЕзайн).
Т.е. каких-то безлимитных или повышенных кешбеков - пока не наблюдается
3 балла за трату в сильпо
1 балл - за другие траты
1 балл = 1коп
Есть свободный вклад - "назбыралка". На пиктограмке нарисовано 10%, в условиях - 7%
Тарифы типа как в моно - тянулка-толкалка бесплатно. Снятие налички - 0,5% за свои в Украине. Остальное - дороже.
Пополнение мобил и коммунал - пишут бесплатно. Не проверял.
Условий по оборотам или активности карты - нет.
Связывается с мастерпасом типа как приложение сильпо или обанка
Тарифы есть только в приложении. Договор дают в форме оферты, без тарифов карты.
Ничего такого, чего бы свинорылы ещё не видели например в Абанке, Моно - нет.
Карта типа "власный рахунок премиум", только без условий по оборотам и активности. Мастеркард ворлд дебит.
Если ВДРУГ появятся предложения от банка - сообщу
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|