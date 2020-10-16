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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 08:37
clientage,
Тока из Сельпо.
Греча и йогурты.
Все штатно.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:11
Вот и славненько.
Так и запишем: ни в коем случае не брать Бердическое Премиум )
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:23
ничооо, я их выведу на чистое... пифо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:26
clientage
Настільки смакує Бердичівське?
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V2
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:37
clientage написав:
А шо Сільпо ввело новую схему оплаты бонусами?
Вчера накупил целую тележку хавчика, затянуло под 1850 грн, а кассирша сказала, шо комп ей разрешает оплатить эту покупку ток на 270 бонусов из 2600 доступных.
А остальное -- 1600, нуна доплатить реальной денюжкой!
Месяц назад спокойно оплатил подобную сумму почти полностью бонусами, доплатив тока 10..15грн.
Шо это было, Сільпо теперь разрешает покупку ток 15% бонусами оплачивать?
Вообщем все вывалил им обратно, и затарился в Ашане седня, там полюбэ все на 10% дешевле если уж деньгами платить
В кінці вересня платив 220+ грн бонусом та кілька грн грошима, щоправда без алкоголя.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42
V2 написав:clientage
Настільки смакує Бердичівське?
Супер. Лет 10 назад катались по Житомирщине по карьерам, замкам, церквям... аж до Чернівців
Ну и пролетая через Бердичів на Хмельник по убитой дороге взяти пару бутилочок (вот до сих пір не пам`ятаємо якого) Бердичевського, ну просто так, на вечір.
Ну і десь в Чернівцях прозрелі -- яке чудове пиво.
На обратній дорозі, вже через Винницю, зупинилися в Бердичеві години на дві і шукали то пиво. А зараз воно є в Сільпо і Ашані(25грн/бут). Мені Лагер і Пшеничне у стеклі більше подобаються
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:42
clientage написав:
ничооо, я их выведу на чистое... пифо
Бердичевское- некошерное для бонусов?)
Или может хамон какой брали в той покупке?)
Вычислим таки, что портит воздух
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guntherhouse777
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Додано: Вів 06 жов, 2020 07:24
clientage написав:
ничооо, я их выведу на чистое... пифо
Пане, а може у Вас у налаштуваннях додатку стоїть опція використання бонуса по запиту касира, і вона так розділила Ваш чек вручняк? Може через нерозуміння або неуважність...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:40
Получил карту БВР.
Особо ганяться не за чем.
Вместо кешбека - сильпо-бонусы.
"Супер-предложения" - только те, которые есть в приложении сильпо. Возможно будут и от банка, вроде есть пустое местечко под другие предложения (хотя может это такой дЕзайн).
Т.е. каких-то безлимитных или повышенных кешбеков - пока не наблюдается
3 балла за трату в сильпо
1 балл - за другие траты
1 балл = 1коп
Есть свободный вклад - "назбыралка". На пиктограмке нарисовано 10%, в условиях - 7%
Тарифы типа как в моно - тянулка-толкалка бесплатно. Снятие налички - 0,5% за свои в Украине. Остальное - дороже.
Пополнение мобил и коммунал - пишут бесплатно. Не проверял.
Условий по оборотам или активности карты - нет.
Связывается с мастерпасом типа как приложение сильпо или обанка
Тарифы есть только в приложении. Договор дают в форме оферты, без тарифов карты.
Ничего такого, чего бы свинорылы ещё не видели например в Абанке, Моно - нет.
Карта типа "власный рахунок премиум", только без условий по оборотам и активности. Мастеркард ворлд дебит.
Если ВДРУГ появятся предложения от банка - сообщу
Забыл сказать: возможен и кредитный лимит
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:14
Вкладчик1234 написав:
Получил карту БВР.
Особо ганяться не за чем.
Вместо кешбека - сильпо-бонусы.
"Супер-предложения" - только те, которые есть в приложении сильпо. Возможно будут и от банка, вроде есть пустое местечко под другие предложения (хотя может это такой дЕзайн).
Т.е. каких-то безлимитных или повышенных кешбеков - пока не наблюдается
3 балла за трату в сильпо
1 балл - за другие траты
1 балл = 1коп
Есть свободный вклад - "назбыралка". На пиктограмке нарисовано 10%, в условиях - 7%
Тарифы типа как в моно - тянулка-толкалка бесплатно. Снятие налички - 0,5% за свои в Украине. Остальное - дороже.
Пополнение мобил и коммунал - пишут бесплатно. Не проверял.
Условий по оборотам или активности карты - нет.
Связывается с мастерпасом типа как приложение сильпо или обанка
Тарифы есть только в приложении. Договор дают в форме оферты, без тарифов карты.
Ничего такого, чего бы свинорылы ещё не видели например в Абанке, Моно - нет.
Карта типа "власный рахунок премиум", только без условий по оборотам и активности. Мастеркард ворлд дебит.
Если ВДРУГ появятся предложения от банка - сообщу
Забыл сказать: возможен и кредитный лимит
А як змогли отримати?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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