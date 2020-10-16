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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:02

  t-step написав:А як змогли отримати?

Месяца полтора назад, когда только попалась информация, попробовал установить приложение и зарегиться - а когда не получилось, написал в саппорт, и они меня добавили.
Потом такую возможность вроде бы прикрыли. Как сейчас - не знаю.

Сейчас видимо массово не выдают, но похоже уже скоро начнут. И точки выдачи добавляются, и города, и карты завозятся не по одной штучке (я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё).
Наверно это кому-то будут выдавать? :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:11

  Вкладчик1234 написав:я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё

Где?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:14

  Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё

Где?

В отделении джастина, в котором получал свою карту.
Карты в инд. упаковках, заклеенных какой-то голограммой, если что.
Выдают в такой упаковке, сам вскрываешь и активируешь в приложении
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Вкладчик1234
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  #<1 ... 14151617
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