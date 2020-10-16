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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:02
t-step написав:
А як змогли отримати?
Месяца полтора назад, когда только попалась информация, попробовал установить приложение и зарегиться - а когда не получилось, написал в саппорт, и они меня добавили.
Потом такую возможность вроде бы прикрыли. Как сейчас - не знаю.
Сейчас видимо массово не выдают, но похоже уже скоро начнут. И точки выдачи добавляются, и города, и карты завозятся не по одной штучке (я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё).
Наверно это кому-то будут выдавать?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:11
Вкладчик1234 написав:
я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё
Где?
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Vorlon
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:14
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё
Где?
В отделении джастина, в котором получал свою карту.
Карты в инд. упаковках, заклеенных какой-то голограммой, если что.
Выдают в такой упаковке, сам вскрываешь и активируешь в приложении
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:38
Вкладчик1234 написав:
В отделении джастина, в котором получал свою карту.
Да я понял, но вопрос был "где", то есть у нас в Запорожье или Днепре?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:42
Vorlon,
у нас
Пополнять налом можно (кроме сети Востока) в кассах Сильпо, Ринго и Джастин.
Не уверен, что сейчас это будет проходить гладко (многие не знают об этих картах), но на всякий случай сообщаю о такой возможности
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