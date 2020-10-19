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Банк Восток
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:02
t-step написав:
А як змогли отримати?
Месяца полтора назад, когда только попалась информация, попробовал установить приложение и зарегиться - а когда не получилось, написал в саппорт, и они меня добавили.
Потом такую возможность вроде бы прикрыли. Как сейчас - не знаю.
Сейчас видимо массово не выдают, но похоже уже скоро начнут. И точки выдачи добавляются, и города, и карты завозятся не по одной штучке (я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё).
Наверно это кому-то будут выдавать?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:11
Вкладчик1234 написав:
я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё
Где?
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Vorlon
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:14
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
я видел пару коробок с картами, и наверно это не всё
Где?
В отделении джастина, в котором получал свою карту.
Карты в инд. упаковках, заклеенных какой-то голограммой, если что.
Выдают в такой упаковке, сам вскрываешь и активируешь в приложении
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:38
Вкладчик1234 написав:
В отделении джастина, в котором получал свою карту.
Да я понял, но вопрос был "где", то есть у нас в Запорожье или Днепре?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:42
Vorlon,
у нас
Пополнять налом можно (кроме сети Востока) в кассах Сильпо, Ринго и Джастин.
Не уверен, что сейчас это будет проходить гладко (многие не знают об этих картах), но на всякий случай сообщаю о такой возможности
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:16
Банк слил данные мобильных телефонов клиентов и идет рассылка от имени банка срочно сменить пароли на клиент банки. Будьте осторожней.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 18:40
Получил карту БВР, но активировать не получается, не дает установить пинкод.
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Bosstone
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Додано: Вів 20 жов, 2020 18:54
Bosstone написав:
Получил карту БВР, но активировать не получается, не дает установить пинкод.
Попробовал зайти, пишет "сервіс недоступний. Спробуйте пізніше". Так что проблема глобальная
Уже попустило. Прилетело обновление. Изменилось оформление, стало типа "плиточным", и видимо для экранов побольше, т.к. много где надо прокручивать. Х.з., предыдущая версия мне больше нравилась
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:17
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:26
unknownurl
И шо, так прямо и 10% на остаток?
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Adast
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