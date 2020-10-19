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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:28

  unknownurl написав:Похоже, можно уже всем регистрироваться.

Подтверждаю. Пока ещё думаю - надо ли оно мне сейчас...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:30

Пару глюков:

1. Назбыратус я создал в прошлой версии, но не пополнял. Теперь его в новой версии не видно.
2. Карта уже добавлена в гугл-пей, но приложение этого "не замечает", и пишет "add to Gpay" (прошлая версия сразу увидела добавление)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:44

Re: Банк Восток

В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:00

  unlock написав:В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.

смотрю на аву и вспомнил возле зоопарка сильпо с джастином в Смартплазе))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:05

Re: Банк Восток

unlock написав:В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
Да, чёт вообще не густо с отделениями.
Только одно в центре...
Я еще не прошел регистрацию. Карту обязательно забирать или можно виртуалкой пользоваться? Получить можно только в джастинах?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:16

  Adast написав:unknownurl
И шо, так прямо и 10% на остаток? :D

В тарифах (которые при получении карты присылают на почту) 7%.
В тарифах, которые дали в отделении, тоже 7%.
Так что в приложении тарифы недостоверные.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:24

  unknownurl написав:Получить можно только в джастинах?

Причем, только в избранных.
Bosstone
 
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