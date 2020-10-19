Подтверждаю. Пока ещё думаю - надо ли оно мне сейчас...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:28
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:30
Пару глюков:
1. Назбыратус я создал в прошлой версии, но не пополнял. Теперь его в новой версии не видно.
2. Карта уже добавлена в гугл-пей, но приложение этого "не замечает", и пишет "add to Gpay" (прошлая версия сразу увидела добавление)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:44
Re: Банк Восток
В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:00
смотрю на аву и вспомнил возле зоопарка сильпо с джастином в Смартплазе))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:05
Re: Банк Восток
Да, чёт вообще не густо с отделениями.
Только одно в центре...
Я еще не прошел регистрацию. Карту обязательно забирать или можно виртуалкой пользоваться? Получить можно только в джастинах?
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:16
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:24
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