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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:28

  unknownurl написав:Похоже, можно уже всем регистрироваться.

Подтверждаю. Пока ещё думаю - надо ли оно мне сейчас...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:30

Пару глюков:

1. Назбыратус я создал в прошлой версии, но не пополнял. Теперь его в новой версии не видно.
2. Карта уже добавлена в гугл-пей, но приложение этого "не замечает", и пишет "add to Gpay" (прошлая версия сразу увидела добавление)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:44

Re: Банк Восток

В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:00

  unlock написав:В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.

смотрю на аву и вспомнил возле зоопарка сильпо с джастином в Смартплазе))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:05

Re: Банк Восток

unlock написав:В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
Да, чёт вообще не густо с отделениями.
Только одно в центре...
Я еще не прошел регистрацию. Карту обязательно забирать или можно виртуалкой пользоваться? Получить можно только в джастинах?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:16

  Adast написав:unknownurl
И шо, так прямо и 10% на остаток? :D

В тарифах (которые при получении карты присылают на почту) 7%.
В тарифах, которые дали в отделении, тоже 7%.
Так что в приложении тарифы недостоверные.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:50

  unknownurl написав:
unlock написав:В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
Да, чёт вообще не густо с отделениями.
Только одно в центре...
Я еще не прошел регистрацию. Карту обязательно забирать или можно виртуалкой пользоваться? Получить можно только в джастинах?

Там нет виртуалки, после загрузки документов и их проверки, единственный выбор в приложении - иди за картой.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:02

Re: Банк Восток

Ага, и в Киеве не 6, а 5 отделений, на березняках отделение не выдаёт карты.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:05

unlock
Карту можно получить в любом Джастине
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:31

  ukrprom2014 написав:unlock
Карту можно получить в любом Джастине

Только в 5 отделениях в Киеве.
ЗображенняЗображення
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Востаннє редагувалось unlock в Вів 20 жов, 2020 23:16, всього редагувалось 4 разів.
б.Шон
unlock
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