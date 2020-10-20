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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 19:28
unknownurl написав:
Похоже, можно уже всем регистрироваться.
Подтверждаю. Пока ещё думаю - надо ли оно мне сейчас...
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:30
Пару глюков:
1. Назбыратус я создал в прошлой версии, но не пополнял. Теперь его в новой версии не видно.
2. Карта уже добавлена в гугл-пей, но приложение этого "не замечает", и пишет "add to Gpay" (прошлая версия сразу увидела добавление)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:44
В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
б.Шон
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unlock
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:00
unlock написав:
В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
смотрю на аву и вспомнил возле зоопарка сильпо с джастином в Смартплазе))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:05
unlock написав:В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
Да, чёт вообще не густо с отделениями.
Только одно в центре...
Я еще не прошел регистрацию. Карту обязательно забирать или можно виртуалкой пользоваться? Получить можно только в джастинах?
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unknownurl
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:16
Adast написав:unknownurl
И шо, так прямо и 10% на остаток?
В тарифах (которые при получении карты присылают на почту) 7%.
В тарифах, которые дали в отделении, тоже 7%.
Так что в приложении тарифы недостоверные.
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Bosstone
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Додано: Вів 20 жов, 2020 21:50
unknownurl написав:
unlock написав:В Киеве карту можно забрать в 6 джастинах в зажопье. Да ну его. Притом что возле дома в центре есть сильпо с джастином.
Да, чёт вообще не густо с отделениями.
Только одно в центре...
Я еще не прошел регистрацию. Карту обязательно забирать или можно виртуалкой пользоваться? Получить можно только в джастинах?
Там нет виртуалки, после загрузки документов и их проверки, единственный выбор в приложении - иди за картой.
б.Шон
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unlock
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:02
Ага, и в Киеве не 6, а 5 отделений, на березняках отделение не выдаёт карты.
б.Шон
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unlock
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:05
unlock
Карту можно получить в любом Джастине
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:31
Востаннє редагувалось unlock
в Вів 20 жов, 2020 23:16, всього редагувалось 4 разів.
б.Шон
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unlock
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