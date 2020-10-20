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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:33

Re: Банк Восток

ukrprom2014 написав:unlock
Карту можно получить в любом Джастине
Вы просто отметится в теме пришли?
[s]Или реально можно в любом Джастине?[/s]

Upd. Он просто зашёл отметится.
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Повідомлень: 205
З нами з: 01.10.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:34

Re: Банк Восток

Снова нельзя зарегистрироваться всем желающим.
unknownurl
 
Повідомлень: 205
З нами з: 01.10.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
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