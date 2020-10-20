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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:33

Re: Банк Восток

ukrprom2014 написав:unlock
Карту можно получить в любом Джастине
Вы просто отметится в теме пришли?
[s]Или реально можно в любом Джастине?[/s]

Upd. Он просто зашёл отметится.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 08:34

Re: Банк Восток

Снова нельзя зарегистрироваться всем желающим.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:48

Re: Банк Восток

Съездил за картой. Приехал домой, в дороге пришёл пуш, что вы забрали карту, теперь активируйте, и на емейл пришли два письма от бвр с документами по фгвфл и счету. Дома нажал на пуш, открылась приложуха со слетевшей авторизацией, зайти не могу, мол мы тестируем в группе ограниченных лиц, ждите запуска. Закинул заявку в поддержку, разбираются.
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б.Шон
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:36

Прийшов якийсь дивний смс від банку

Шановний клієнт, взвязку з шахрайськими СМС Вам необхідно оновити ключі до Інтернет банку за посиланням https://vostok-bank.com
Ключи без оновлення будуть заблоковані до 22.10.20р.
Довідка 044-228-34-61


мабуть це сама смс шахрайська :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:48

greenozon
Вчера по тексту почти такая же СМС была от Индустриалбанка (причём от имени Industrial, как и все официальные СМС от них ранее) - так мне специально звонили из банка чтобы не переходил по ссылке (обзванивали всех клиентов). Какой-то взлом выходит...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:53

Re: Банк Восток

Vorlon написав:greenozon
Вчера по тексту почти такая же СМС была от Индустриалбанка (причём от имени Industrial, как и все официальные СМС от них ранее) - так мне специально звонили из банка чтобы не переходил по ссылке (обзванивали всех клиентов). Какой-то взлом выходит...
Имя отправителя смс можно ставить любое, кроме имён операторов (операторы думаю такое сообщения отсеевают).
Кроме того, можно и подменять номер телефона с которого совершается звонок, поэтому даже если звонят с номера телефона банка, на той стороне может быть не всегда банк и желательно им самостоятельно перезванивать.
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 21 жов, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:54

  unknownurl написав:Имя отправителя смс можно ставить любое

Где можно ставить?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:56

Re: Банк Восток

Vorlon написав:
  unknownurl написав:Имя отправителя смс можно ставить любое

Где можно ставить?
Когда делается рассылка есть возможность выбрать имя под которым будет разослано сообщение.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:58

unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:59

  Vorlon написав:unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу... :?

Заплатіть сервісу розсилання смс і він все це зробить.
Підпис без реферальних посилань :)
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