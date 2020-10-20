Вы просто отметится в теме пришли?ukrprom2014 написав:unlock
Карту можно получить в любом Джастине
[s]Или реально можно в любом Джастине?[/s]
Upd. Он просто зашёл отметится.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:33
Re: Банк Восток
Вы просто отметится в теме пришли?
[s]Или реально можно в любом Джастине?[/s]
Upd. Он просто зашёл отметится.
Додано: Сер 21 жов, 2020 08:34
Re: Банк Восток
Снова нельзя зарегистрироваться всем желающим.
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:48
Re: Банк Восток
Съездил за картой. Приехал домой, в дороге пришёл пуш, что вы забрали карту, теперь активируйте, и на емейл пришли два письма от бвр с документами по фгвфл и счету. Дома нажал на пуш, открылась приложуха со слетевшей авторизацией, зайти не могу, мол мы тестируем в группе ограниченных лиц, ждите запуска. Закинул заявку в поддержку, разбираются.
б.Шон
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:36
Прийшов якийсь дивний смс від банку
Шановний клієнт, взвязку з шахрайськими СМС Вам необхідно оновити ключі до Інтернет банку за посиланням
Ключи без оновлення будуть заблоковані до 22.10.20р.
Довідка 044-228-34-61
мабуть це сама смс шахрайська
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:48
greenozon
Вчера по тексту почти такая же СМС была от Индустриалбанка (причём от имени Industrial, как и все официальные СМС от них ранее) - так мне специально звонили из банка чтобы не переходил по ссылке (обзванивали всех клиентов). Какой-то взлом выходит...
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:53
Re: Банк Восток
Имя отправителя смс можно ставить любое, кроме имён операторов (операторы думаю такое сообщения отсеевают).
Кроме того, можно и подменять номер телефона с которого совершается звонок, поэтому даже если звонят с номера телефона банка, на той стороне может быть не всегда банк и желательно им самостоятельно перезванивать.
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 21 жов, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:54
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:56
Re: Банк Восток
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:58
unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу...
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:59
Заплатіть сервісу розсилання смс і він все це зробить.
Підпис без реферальних посилань
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