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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:00
Vorlon написав:unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу...
Можете, просто нужно купить базу НП или привата и сделать рассылку.
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