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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:00

Re: Банк Восток

Vorlon написав:unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу... :?
Можете, просто нужно купить базу НП или привата и сделать рассылку.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:26

  Vorlon написав:unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу... :?


Например:
https://alphasms.ua/

Были когда-то и условно-бесплатные сервисы. Можно было вписать любой номер "отправителя", или "альфа-имя".
Может и сейчас есть, давно не пользовался
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:41

Re: Банк Восток

Так-с. Обновилось приложение под Иос, а через минут 5 после этого меня пустило в приложение и перекинуло на активацию карты. Сосканировал штрих код, ввёл дату и свв. Дальше установка пин кода и тут затык: вводим пин код, подтверждаем, и нам опять предлагают установить пин код и так по кругу. Если закрыть приложуху и опять запустить, то сразу предлагает подтвердить пин код(я уже обрадовался, что это они спрашивают установленный пин код, но нет, просто кодер ошибся с номером скрина). Опять заявка на саппорт, ждём. Вердикт: это все до боли сырое и выпускать в прод это нельзя.
б.Шон
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