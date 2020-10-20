Можете, просто нужно купить базу НП или привата и сделать рассылку.Vorlon написав:unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу...
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Додано: Сер 21 жов, 2020 13:00
Re: Банк Восток
Можете, просто нужно купить базу НП или привата и сделать рассылку.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:26
Например:
Были когда-то и условно-бесплатные сервисы. Можно было вписать любой номер "отправителя", или "альфа-имя".
Может и сейчас есть, давно не пользовался
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:41
Re: Банк Восток
Так-с. Обновилось приложение под Иос, а через минут 5 после этого меня пустило в приложение и перекинуло на активацию карты. Сосканировал штрих код, ввёл дату и свв. Дальше установка пин кода и тут затык: вводим пин код, подтверждаем, и нам опять предлагают установить пин код и так по кругу. Если закрыть приложуху и опять запустить, то сразу предлагает подтвердить пин код(я уже обрадовался, что это они спрашивают установленный пин код, но нет, просто кодер ошибся с номером скрина). Опять заявка на саппорт, ждём. Вердикт: это все до боли сырое и выпускать в прод это нельзя.
б.Шон
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:36
Re: Банк Восток
І на Андроїді затик на цьому самому місці!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:37
пиво тама не дочого, перевірена вся продукція Бердичевського
а руці треба кой кому таки вправити
але всі касирки зі мною вже вітаються, ото думаю магаз таки змінити
... делайте хоть что-нибудь!
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