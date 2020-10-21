Додано: Сер 21 жов, 2020 14:41

Так-с. Обновилось приложение под Иос, а через минут 5 после этого меня пустило в приложение и перекинуло на активацию карты. Сосканировал штрих код, ввёл дату и свв. Дальше установка пин кода и тут затык: вводим пин код, подтверждаем, и нам опять предлагают установить пин код и так по кругу. Если закрыть приложуху и опять запустить, то сразу предлагает подтвердить пин код(я уже обрадовался, что это они спрашивают установленный пин код, но нет, просто кодер ошибся с номером скрина). Опять заявка на саппорт, ждём. Вердикт: это все до боли сырое и выпускать в прод это нельзя.

б.Шон