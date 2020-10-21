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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:00

Re: Банк Восток

Vorlon написав:unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу... :?
Можете, просто нужно купить базу НП или привата и сделать рассылку.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:26

  Vorlon написав:unknownurl
Где и кем рассылается? У мошенника должен быть с кем-то договор для массовой рассылки. Или я чего-то не понимаю? Я могу разослать такое СМС? Не могу... :?


Например:
https://alphasms.ua/

Были когда-то и условно-бесплатные сервисы. Можно было вписать любой номер "отправителя", или "альфа-имя".
Может и сейчас есть, давно не пользовался
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:41

Re: Банк Восток

Так-с. Обновилось приложение под Иос, а через минут 5 после этого меня пустило в приложение и перекинуло на активацию карты. Сосканировал штрих код, ввёл дату и свв. Дальше установка пин кода и тут затык: вводим пин код, подтверждаем, и нам опять предлагают установить пин код и так по кругу. Если закрыть приложуху и опять запустить, то сразу предлагает подтвердить пин код(я уже обрадовался, что это они спрашивают установленный пин код, но нет, просто кодер ошибся с номером скрина). Опять заявка на саппорт, ждём. Вердикт: это все до боли сырое и выпускать в прод это нельзя.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:36

Re: Банк Восток

unlock написав:Так-с. Обновилось приложение под Иос, а через минут 5 после этого меня пустило в приложение и перекинуло на активацию карты. Сосканировал штрих код, ввёл дату и свв. Дальше установка пин кода и тут затык: вводим пин код, подтверждаем, и нам опять предлагают установить пин код и так по кругу. Если закрыть приложуху и опять запустить, то сразу предлагает подтвердить пин код(я уже обрадовался, что это они спрашивают установленный пин код, но нет, просто кодер ошибся с номером скрина). Опять заявка на саппорт, ждём. Вердикт: это все до боли сырое и выпускать в прод это нельзя.
І на Андроїді затик на цьому самому місці!

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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:05

А чем закончилась история с пивом из Бердичева?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:37

  Ratatui написав:А чем закончилась история с пивом из Бердичева?

пиво тама не дочого, перевірена вся продукція Бердичевського
а руці треба кой кому таки вправити
але всі касирки зі мною вже вітаються, ото думаю магаз таки змінити :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:50

Re: Банк Восток

Как то странно бвр баги фиксят, зарепортил утром два бага + проблема с пином, и ... ничего. Моно, когда начинал, баги и проблемы решал в течении часа-двух, максимум сутки, а эти выпустили новый продукт и сидят в носу ковыряют, вместо того, чтобы работать.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:11

  unlock написав:Как то странно бвр баги фиксят, зарепортил утром два бага + проблема с пином, и ... ничего. Моно, когда начинал, баги и проблемы решал в течении часа-двух, максимум сутки, а эти выпустили новый продукт и сидят в носу ковыряют, вместо того, чтобы работать.

А Вы куда пишете? Обычно телега оперативно отвечает. Правда эта "линия поддержки" - только фиксирует и отвечает на мелкие вопросы, а не фиксит баги. Но отчитываются "о проделанной работе" по составленным заявкам.

Такое ощущение, что текущая версия, это вообще какая-то "альфа-версия". Предыдущая была более работоспособная

На самом деле ведь предупреждали, что "тест". Баги были предсказуемы.

Вон Обанк вообще более сырой, баги месяцами фиксятся, и ничего - "сразу в продакшен" :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:36

  Вкладчик1234 написав:
  unlock написав:Как то странно бвр баги фиксят, зарепортил утром два бага + проблема с пином, и ... ничего. Моно, когда начинал, баги и проблемы решал в течении часа-двух, максимум сутки, а эти выпустили новый продукт и сидят в носу ковыряют, вместо того, чтобы работать.

А Вы куда пишете? Обычно телега оперативно отвечает. Правда эта "линия поддержки" - только фиксирует и отвечает на мелкие вопросы, а не фиксит баги. Но отчитываются "о проделанной работе" по составленным заявкам.

Та не, отвечают как раз оперативно, только статус заявок не меняется ). Мы когда выпускаем на препрод бету и запускаем бета тестирование, как раз его запускаем для отлова не отловленных багов и оперативно фиксим, и выкатываем новый билд для теста, ибо работа такого количества тестеров стоит дурных денег, а тут бесплатно, ещё и сами просятся. Но Восток делает это как то неправильно ).
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:21

Re: Банк Восток

До речі, ліміт на максимальну суму розрахунків по базовій сільпошній карці діє календарний рік (з 01.01. по 31.12.) чи рік по даті операції?
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