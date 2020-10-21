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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 09:18
Re: Банк Восток
Кстати в последней версии бвр уже не нужно бежать в Джастин за картой-добавили выдачу виртуальных.
б.Шон
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:21
Re: Банк Восток
https://bankvostok.com.ua/Content/Entities/SparkFile/212/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf?v=636794253540000000
В конце написано "на рік"
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