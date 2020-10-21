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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 09:18
Re: Банк Восток
Кстати в последней версии бвр уже не нужно бежать в Джастин за картой-добавили выдачу виртуальных.
б.Шон
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:21
Re: Банк Восток
https://bankvostok.com.ua/Content/Entities/SparkFile/212/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf?v=636794253540000000
В конце написано "на рік"
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:20
Re: Банк Восток
Я: Добрий день. Можна пропозицію? Якщо в застосунку купа глюків, а викочувати нові версії в Apple Store довго і складно, чому б не викочувати бета версії через TestFlight, а всіх існуючих тестуючих користувачів додати в бета тестери, розіславши запрошення? Це для епл версії застосунку. Передайте розробникам будь-ласка.
П:Мене звати Леся. Я збираю відгуки щодо додатку Банк Власний Рахунок. Дякуємо за Ваше повідомлення.
Я:Ми так зробили на одному з проектів і це дає чудові результати. Так можна оперативно фіксити баги і давати тестерам зворотній зв’язок у вигляді нової версії.
П:К сожалению такой возможности нет, приложение загружается только на официальные ресурсы.
Я:ТестFlight - это официальный тестресурс эпла. Просто передайте разработчикам, то что я написал, они поймут.
П:В текущее время приложение можно скачать только в AppStore и PlayMarket, два ресурса, на которых будет выпущена финальная версия мобильного приложения.
Я:Ну так я не отрицаю-релизы в AppStore, а бета версии на TestFlight. Например я сейчас не могу активировать карту из за неработающего пин кода в приложении, можно было бы это пофиксить и залить на тестфлайт.
П:Решением, на каких ресурсах проводить тестировку, занимаются профильные специалисты. По поводу ошибки с пин-кодом, то наши специалисту уже работают на ее устранением. Ближайшее время все будет работать корректно.
б.Шон
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:21
Re: Банк Восток
Вот не знаю, если так принято общаться с бета тестерами, то лучше не общаться.
б.Шон
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:26
А кто-то пробовал платить в сильпо через QR из банковского приложения?
Из любопытства спросил в телеге, даёт ли этот QR какие-то доп.плюшки по сравнению с QR из приложения сильпо, - и получил ответ что эти QR в приложении БВР не работают на оплату, и "максимум можно подтянуть только номер дисконтной карты".
Слабо верится этой версии
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:44
Re: Банк Восток
Ну там сидит девочка, которая вообще не шарит о чем вы говорите.
Да и вообще у банка очень странная стратегия развития. Человек хочет помочь протестировать продукт - нет, нельзя, секретный объект. Человек предлагает как улучшить процесс тестирования - нет, мы даже не передадим заявку профильным специалистам.
Помню когда моно был в бете, я только попросился в тестеры, через 5 минут прилетела ссылка на приложение и в тот же день я получил карту. Хорошие были времена, сейчас конечно моно уже не тот, но от БВР, похоже, лучшего ничего не стоит ожидать. Мою заявку, поданную вчера о невозможности войти в приложение для продолжения регистрации, уже рассматривают 1.5 дня.
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:28
Re: Банк Восток
t-step, unlock, unknownurl
Вроде уже исправили (по крайней мере, андроид).
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:37
Да, спасибо, исправили. И никто мне с саппорта так и не отписался.
б.Шон
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:50
unlock
Ну и как вам? По-моему, самая необычная версия мобильного банка.
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