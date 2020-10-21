Додано: Чет 22 жов, 2020 15:20

Я: Добрий день. Можна пропозицію? Якщо в застосунку купа глюків, а викочувати нові версії в Apple Store довго і складно, чому б не викочувати бета версії через TestFlight, а всіх існуючих тестуючих користувачів додати в бета тестери, розіславши запрошення? Це для епл версії застосунку. Передайте розробникам будь-ласка.

П:Мене звати Леся. Я збираю відгуки щодо додатку Банк Власний Рахунок. Дякуємо за Ваше повідомлення.

Я:Ми так зробили на одному з проектів і це дає чудові результати. Так можна оперативно фіксити баги і давати тестерам зворотній зв’язок у вигляді нової версії.

П:К сожалению такой возможности нет, приложение загружается только на официальные ресурсы.

Я:ТестFlight - это официальный тестресурс эпла. Просто передайте разработчикам, то что я написал, они поймут.

П:В текущее время приложение можно скачать только в AppStore и PlayMarket, два ресурса, на которых будет выпущена финальная версия мобильного приложения.

Я:Ну так я не отрицаю-релизы в AppStore, а бета версии на TestFlight. Например я сейчас не могу активировать карту из за неработающего пин кода в приложении, можно было бы это пофиксить и залить на тестфлайт.

П:Решением, на каких ресурсах проводить тестировку, занимаются профильные специалисты. По поводу ошибки с пин-кодом, то наши специалисту уже работают на ее устранением. Ближайшее время все будет работать корректно.

б.Шон